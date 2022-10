Charles TARDIF

Designer passionné, chef d’équipe bilingue et entrepreneur avec plus de 5 années d’expérience pratique dans le design de produits et 2+ années dans le management de projet. Français, né en Suisse et élevé en Angleterre.



Mes compétences :

Design produit

Analyse technique

Management

Gestion de projet

Suivi des fournisseurs

Prototypage

Dessin technique

Planification stratégique

ERP

Budgétisation

Microsoft PowerPoint

Adobe Illustrator

SolidWorks

Rhino3d

AutoCAD

Adobe Photoshop

Adobe Creative Suite

Production industrielle

Design industriel