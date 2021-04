Charles VILLENEUVE DE JANTI

Conseiller scientifique de l’établissement public Paris Musées, j'anime la direction chargée des collections, qui gère les acquisitions et les restaurations des musées, coordonne la gestion des collections et leur numérisation tout en assurant le fonctionnement des réserves mutualisées. Ma mission consiste également à proposer des projets destinés à mettre en valeur les collections et à développer la réflexion prospective sur la gestion des collections muséales.

Ancien directeur de Nancy-Musées, après avoir été pendant 5 ans conservateur du département des arts graphiques modernes au Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, (fonds d’environ 3500 dessins et 11 000 estampes), poste où j’ai pu participer à la rédaction d’un plan de sauvegarde et au déploiement d’une base de données, puis directeur du Musée des Beaux-Arts de Nancy en 2013.

Chargé en 2015 d’une mission de préfiguration d'une direction générale des musées de la ville de Nancy, j’ai organisé en lien avec les équipes et les partenaires sociaux la mise en place de Nancy-Musées, qui regroupe le Musée des Beaux-Arts, le Palais des Ducs de Lorraine – Musée Lorrain, Le Musée de l’École de Nancy, la villa Majorelle, la Maison de Jean Prouvé, la Galerie Poirel et le Fonds municipal d’art contemporain. J’ai porté la candidature de cette direction générale au FRAME (French Regional American Museum Exchange) et j'étais chargé d’une mission de conseil sur l’installation d’œuvres contemporaines dans l’espace public.

Parallèlement, j'ai assuré de nombreux commissariats d’exposition en France et à l’étranger. Très sensible aux questions touchant à la médiation et à la transmission, je suis intervenu lors de séminaires à l’Institut national du Patrimoine et enseigne à l’École du Louvre depuis plusieurs années.



Mes compétences :

Commissariat d'expositions

Conduite de projet

Histoire de l'art

Communication

Management

Muséologie

Gestion de projet

Organisation