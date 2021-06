Charline DAUMAS (CIBULA)

Ma reconversion professionnelle me permet deffectuer un croisement au niveau de mes compétences du métier de "Conseillère en Image" avec celui de "Conseillère en insertion professionnel".



Une reconversion que je vis avec passion et motivation que jai hâte de vous faire partager!



Je souhaite mettre mes compétences au service dune structure qui favorisera l'humain et le travail en équipe afin daider les personnes à rechercher des solutions à leurs difficultés dinsertion.



Spécialisations : Création et animation d'atelier (TRE, Emploi Store, réseaux sociaux...).

Public : Communauté de "GEEK", TH (Dys) en reconvention et/ou insertion professionnelle



Sens de lorganisation, autonome, esprit danalyse, passionnée, communicante, souriante, médiatrice, patiente et à lécoute.



Je suis prêt à rejoindre vos équipes!!!