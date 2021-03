Charline Ingrid MAMBOUNDOU

Expérience professionnelle:



Mars 2019 Responsable Adjointe Commercial à nos jours



Prospection client, Prise de RDV

Courrier, Compte rendu après RDV

Relance client, Suivi hebdomadaire contact client

Préparer largumentaire et les rendez-vous avec les clients

Rendre compte des retours terrains

Etablir les devis



Juillet 2013- 2019 Gabon télécom pour le compte de Vocalcentre



Superviseur Centre dappel en externe Gabon télécom.

Management dune équipe de 30 chargés clientèles.

Formation des nouveaux recrus, Suivi qualité des agents

Gestion de la qualité des agents

Edition des statistiques.

Mise à jour des bases des données

Evaluations agents, Relances clients.

Reporting hebdomadaire et mensuel.

Rédaction des rapports hebdomadaires et mensuels





Septembre 2002 BICIG (Stage)



Rangement et classement des documents



Décembre 2011 Zain Gabon pour le compte Vocalcentre



Télé opératrice :

Gestion des réclamations clients ;

Conseil et orientation client (111)



Octobre 2011 Vocal Centre



Télé opératrice

Vente à linternational



Novembre 2011 Caisse National de Sécurité Social



Télé opératrice

Gestion des réclamations clients

Conseil et orientation client (1432)