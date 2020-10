Charlli BETKOU (CHARLLI BETKOU)

Jeune diplômé dun Master en science des matériaux avec un anglais niveau C1, je recherche un premier emploi qui mettra à profit mon expertise sur l'oxydation à hautes températures d'alliage métalliques. Jai eu lopportunité de développer de manière structurée mon socle de compétences scientifiques dans différents laboratoires. Notamment, celui de la gestion de projet scientifique depuis l'identification des différentes étapes de conduite de projet jusqu'à la validation, la rédaction et la diffusion de compte rendus. Jy ai également décelé mon aisance à lorale dans un milieu professionnel où la communication est la clé de la résolution de problèmes complexes. Mon jugement et les décisions que j'ai pris m'ont permis de valoriser la qualité de mon travail. Ma passion pour le cyclisme (grimpeur) m'a permis d'être dans une dynamique positive et de me projeter vers l'avant quelque soit mon objectif.