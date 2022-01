Charlotte DE BEAUSSE

Je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans et je vis à Rouen, en Normandie. Je suis vidéaste et photographe depuis plus de deux ans, et je dois dire que j'adore mon métier ! Après avoir longtemps cherché ma voie dans des secteurs plus classiques, ces deux métiers créatifs et artistiques me sont apparus comme une évidence.

Plus aucun retour possible ! Aujourd'hui, je vis une aventure professionnelle incroyable. Chaque projet vient nourrir mon univers créatif et m'enrichir humainement. J'ai le bonheur de rencontrer des personnes incroyables et de pouvoir raconter leur histoire. Et si demain, je racontais la votre ?



Dans la vie, comme en photo & vidéo, j'aime le naturel, le mouvement, l'authenticité. Je veux immortaliser vos souvenirs de la manière la plus sincère possible, tout en mettant en valeur chacune de vos émotions. Je me sens toujours si privilégiée d'être à vos côtés pour mettre de jolies images sur vos instants.



Quand je ne suis pas en train de photographier tout ce qui bouge, j'adore m'enrouler dans un plaid et me perdre sur Netflix, câliner mes deux lapins et mon chat, partir à l'aventure partout dans le monde (quand on peut le faire), regarder des émissions de true crime, regarder le coucher de soleil, faire du air guitar sur du Queen et manger des Paris-Brest.