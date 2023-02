Sexologue et thérapeute de couple, j'exerce en visio consultation où que vous soyez.

Il suffit juste de prendre rdv sur mon siteArray et de trouver l'horaire qui vous convient. Je vous reçois en consultation individuelle ou en couple pour les personnes rencontrant des soucis dans leur vie sexuelle et/ou de couple.

Je travaille depuis 2002 dans les domaines de la sexologie, la santé sexuelle et la conjugalité.

·