Charlotte DEMATTE

Recetteuse Logiciel - ou Qualité - depuis plus de 3 ans, j'ai effectué les recettes de diverses applications (pc et mobile (Tablette et smartphone)), dans les secteurs Bancaire, Automobile, Téléphonie, Energie.



Expérience :

Rédaction des User Stories ;

Rédaction du cahier de recette, rédaction des tâches (sur Jira ou GitLab) ;

Vérification des éléments en Base de données (sur DBeaver) ;

Vérification des fichiers livrés sur le serveur (avec WinSCP) ;

Recette ;

Commentaires sur les tâches (Jira ou GitLab) ;

Remontée des anomalies (sur Mantis BT).



Compétences techniques :

Suite Microsoft Office; Forge GitLab, Jira (Atlassian) ; Mantis BT ; SQUASH-TM ; Notepad++, Liveweave ; DBeaver ; Postman.



Connaissances en : SQL ; HTML, CSS et JavaScript.