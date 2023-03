Charlotte DOCUS

Psychologue clinicienne enfants, adolescents, adultes, parents.





Spécialités : spécialisée dans le développement de l'enfant, l'éducation et le handicap. Formation élémentaire en Thérapies Émotionnelles, Cognitives et Comportementales (TCC), formation en thérapies d'acceptation et d'engagement (ACT) et en thérapie de cohérence émotionnelle.



Méthodes : Je m'adapte aux besoins et au niveau de développement de chacun.

Globalement, j'utilise des thérapies basées sur des preuves (TCC, ACT) et une approche basée sur le jeu et le jeu de rôle.



Types de prise en charge :

- bilans d'efficience intellectuelle à tout âge en fonction des besoins (repérage de difficultés ou facilités d'apprentissages) ;

- accompagnement psycho-éducatif des parents (accompagnement au développement des compétences émotionnelles des enfants, travail sur la coopération à la maison, sur le développement de l'autonomie physique, affective et sur les devoirs) ;

- accompagnement, d'enfants, adolescents et adultes sur différentes thématiques (compétences émotionnelles, anxiété, troubles anxieux, problématiques scolaires) ;

- accompagnement pluriel de la phobie scolaire ;

- accompagnement de la transidentité chez l'enfant/adolescent et l'adulte ;

- accompagnement individuel et familial pour les personnes en situation de handicap.