Charlotte DUPONT

Mes différentes expériences dans l'industrie automobile et mes activités extra-professionnelles me permettent d'approfondir toujours plus mes compétences en gestion de projets et/ou de multiples petites affaires. Cette polyvalence me permet de m'adapter à tous les milieux.



J'apprécie prendre en compte la vie relationnelle et technique, tout en développant mon goût du défi et mon esprit de travail en équipe.

Mon dynamisme, ma rigueur et mon esprit d’analyse sont appréciés puisque cela contribue au bon pilotage des missions confiées.



Mes compétences :

Pack office

Gestion de projets

Chargé d'affaires

Industrie automobile

Coordination technique

Industrialisation

Coordination de travaux