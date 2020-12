Je suis conseillère en dégustation à domicile de produits authentiques BIO et fabriqués par nos artisans français. Nous vous proposons toute une gamme de cafés, thés, infusions, herboristerie, biscuits chocolats et autres gourmandises!



Connaissez vous la société Parenthese café ?



Je vous invite à découvrir la société, son concept et ses produits :

https://www.parenthesecafe.fr/boutique/?refid=Charlotte-Girard



Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires (conseils sur des produits, organisation d'une dégustation (localisée en Haute Savoie) ou sur le métier de la VDI)



A bientôt!