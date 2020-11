Charlotte GITENAY

Après 6 ans passés à Bogota dont 3 en tant que UX Researcher chez Multiplica, je suis de retour en France avec pour mission de développer Multiplica Talent, le partenaire idéal pour le recrutement et la régie de talents digitaux.



Multiplica nait il y a 20 ans à Barcelone et se spécialise au fil des années sur du consulting UX. Après s'être internationalisée en Amérique Latine avec une forte présence dans 8 pays, Multiplica souhaite se développer en Europe et arrive sur le marché français avec sa marque Multiplica Talent dont la vocation est d'accompagner les entreprises françaises dans la constitution de leurs équipes digitales.



Notre forte connaissance des métiers digitaux ainsi que notre plateforme d'évaluation crée par nos consultants seniors nous permettent de créer des étincelles entre candidats et entreprises.



Vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles ou vous êtes à la recherche de perles rares pour venir compléter votre équipe ?



N'hésitez pas à me contacter pour que l'on échange !