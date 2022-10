Charlotte HISLEN

Bienvenue sur ma page



J'ai découvert le métier de la logistique il y a maintenant 6 ans.j'ai trouvé ma vocation.

je suis actuellement en formation de cariste d’entrepôt (caces 3 et 5) pour obtenir à l'issu de celle-ci un titre professionnel par le biais du centre de formation de l'AFTRAL et pour poursuivre cet apprentissage j'intégrerai de nouveau une formation pour obtenir le titre de technicien logistique d entreposage de niveau bac en contrat de professionnalisation qui débute le 28/03/2016 et se termine le 23/12/2016. C est pourquoi je suis à la recherche d’une entreprise pour finaliser mon projet.Ainsi,à la suite de ce titre, mes compétences ainsi que mon expérience pourront être reconnues.



Mes compétences :

Réception controle marchandise

Gestion des stocks

Inventaire

Litiges transporteurs/fournisseurs

Preparation des commandes

Gestion des entrées et des sorties

logiciel de gestion AS 400