Charlotte ODEN

Le Groupe TODD vous fournit les pièces et les services pour vos poids-lourds, remorques et véhicules utilitaires toutes marques

Pièces détachées, entretien, réparation, carrosserie industrielle : faite confiance à l'expertise TODD, spécialiste PL national depuis plus de 40 ans



Les avantages :

- Une couverture nationale. Une équipe commerciale proche de chez vous.

- Système de livraison rapide.

- Prestations atelier avec techniciens spécialisés.



Pour retrouver toutes nos actualités ou bien passer commande, consultez notre site



Mes compétences :

Maquettiste

Graphiste

Documentaire

Photographie

Communication

Coordination de projets

Gestion de projet

Gestion de projet web

Coordination technique

Référencement naturel