Charlotte ODINET (CHARLOTTE ODINET)

Actuellement en alternance dans un grand Groupe de lindustrie nautique en tant qu'assistante comptable, je souhaiterais effectuer une seconde année d'apprentissage dans le but de préparer le titre professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal avec le Greta de la Roche-sur-Yon. Cette école propose des formations individualisées, à savoir, sadapter aux besoins et contraintes des entreprises et de ce fait, proposer un calendrier fixant les périodes en école et en entreprise « à la carte ».