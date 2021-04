Charlotte QUENTIN (CHARLOTTE QUENTIN)

Recherche d'une alternance dans les ressources humaines pour une durée de 12 mois.



Je suis une personne ayant le sens du relationnel et de l'esprit d'équipe.

Je suis également très motivée à réussir ainsi que curieuse d'apprendre.

J'ai pu acquérir grâce aux expériences, de la rigueur, de l'organisation et de l'autonomie.

Enfin, je sais aussi être à l'écoute et discrète lorsque cela est nécessaire.



Compétences en bureautique : Maîtrise du Pack Office, Excel (TCD, Recherche V...), Freemind, Fiducial et I NOT Internet.



Maîtrise des réseaux sociaux grand public (Facebook, Instagram, Twitter...) et professionnels (LinkedIn...).