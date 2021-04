Charlotte VAUDIN

Après 2 ans d'alternance en tant qu'assistante chargée de communication chez Air FranceKLM je suis allée vivre à Montréal au Canada.



Actuellement coordonnatrice marketing digital pour une agence marketing, je suis à la recherche d'une nouvelle aventure en France et plus particulièrement en Bretagne.



Bilingue anglais, créative et force de proposition, je mets toute mon énergie à disposition d'entreprises qui me ressemblent, alors contactez-moi pour parler de votre opportunité !