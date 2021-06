Charly CHARLY FRIGOUL (FRIGOUL)

Animateur / Chroniqueur / Journaliste TV et Radio.



A 35 ans, j'ai déjà relevé de nombreux défis. Ancien animateur et responsable Animations dans de grands clubs Vacances comme Pierre et Vacances, Odalys ou encore Belambra pendant presque 7 ans.



C'est désormais derrière un micro et devant une caméra que je m'épanouis. Cette solide expérience d'animateur en club m'a permis d'acquérir de l'expérience dans l'improvisation face à un public très différent : Animation soirées, jeux, spectacles...



TV : Je suis un journaliste/Animateur et chroniqueur tous terrains. j'ai plusieurs cordes à mon arc et tous les sujets m'intéressent. Je travaille, je recherche, j'apprends et le direct ne me fait pas peur ! J'ai un coté naturel et sympathique à l'antenne qui plait. J'ai des affinités pour les émissions types Magazine, talk show ou lancement de sujets en plateau. J'ai d'ailleurs animé pendant 2 ans une émission quotidienne de 52 minutes en direct sur France 3 centre-Val de Loire.



RADIO/VOIX OFF : J'ai animé des Mornings, des émissions de flux, des pastilles, des canulars... Je suis également comédien voix OFF ou pubs.



WEB : Présentation des magazines mensuels en immersion pour le groupe "La Poste".



Evénementiel : Je suis aussi "Maitre de cérémonie" pour des shows, des événements, des soirées, des réceptions...



Licence STAPS obtenue en 2011.



Statut Auto-entrepreneur et intermittent du spectacle.