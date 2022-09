Charly VICTOR

Technicien en électronique. Certifications : AFAQ ISO 27001 , QSE , APSAD , NF Service .

Veille et suivi de chantiers

Réalisation des installations clients

Dépannages des installations clients

Maintenance des systèmes de sécurité et réseaux

Entretien curatif et préventif des installations analogiques et numériques

Conseil client

Études

Devis



Expérience professionnelle Depuis 1980

Technicien Alarme

Armée Française . Sécurité Aquitaine . Socomex . Alarme et protection . Honeywell . Cerberus . Siemens . LBO - France



De formation technique en électronique . J'ai une très solide expérience dans le domaine de la sureté . En conception et en installation et en maintenance .

Maitrise des logiciels : intrusion , contrôle daccès , vidéo , supervision , ETC ...

Connaissance entre autres des systèmes et solutions suivants :



Vidéo surveillance : GENETEC , HIKVISION , PELCO , PANASONIC , BOSCH , BLUESECUR , MILESTONE , SEPTAM , THOMSON , SONY , ARECONT , HIK VISION , VIDEOSAFE , TEB , HONEYWELL , VERINT , VIDEO VEIL , SIEMENS , UNIPLEX , WINSORION , SERIS , SAMSUNG , ICONIC , GRUNDIG , CERBERUS , VISONIC , RISCO , AXIS , AASSET , ECT ...



Contrôle daccès : SOCOMEX , I2S , COTAG , DEDAL , MDIB , SEPTAM , CASTEL , FORESTIER , HANDKEY , AMPHITECH , VKP , GE INTERLOGIX , FERMAX , ACIE , CAME , HI.SEC. INTERNATIONAL , FAAC , SYNCHRONIC , GUIDOTTI , STID , TDSI , APTUS , ELDE , JPM , AIPHONE , WIPTELL , SIEMENS , CARDIN , AXE , SIPASS , EDEN , CERPASS , HONEYWELL , FICHET , SYNCHRONIC , CERBERUS , ETC ...



Intrusion : VANDERBILT , PROTEG , SOCOMEX , GUALDALL , DAITEM , CHUBB , APIEL , SERIEE , AOIP , ELECTROLUX , HONEYWELL , OPTEX , ADEMCO , UNISEC , SERPE , DSC , DUALTEC , FICHET , STANLEY , BOSCH , VSK , ELKRON , PARADOX , ARITECH , SIEMENS , SEPTAM , CERBERUS , ADEMTECH , SECOM , GE INTERLOGIX , ALPHATEC , SENTROL , ICONIC , BALMORAL , PRINCHIM , AXEL , ADETEC , TYCO , SICK , SYNCHRONIC , PARADOX , BECUWE , MADICOB , AZUR SOFT , LANDIS ET STAEFA , ICOM , STANCOM , CROW , TEBEN , BANDIT , ATEN , ALARMTECH , SCANTRONIC , DCU , MOTOROLLA , JD COM , SYSTAL , ALARMCOM , SERIS , ORDINIS , SORHEA , ETC ...



Radio : PEA 40Mhz , 169,5 Mhz , 433,5 Mhz , 869,5 Mhz , 2,4 Ghz , 5,2 Ghz , ECT ...



Transmissions : RTC , GSM ( 2G 3G 4G 5G ) , IP , RADIO HF , VHF , UHF , VLF , ULF, LIGNE SPÉCIALISES , BLPG , ETC ...



Maitrise des bases : RNIS et NUMERIS et IPV4 et IPV6 et radio et ADSL et fibre et bus RS 232 et Token Ring et systèmes informatiques ( Unix , Dos , Windows , Linux ) et réseaux cuivres PTT télécom et infrarouges et hyperfréquences et laser et Wifi et Bluetooth et Lifi ECT ...

Dispositifs spéciaux atypiques ...

Remise à jour permanente de mes connaissances techniques : Activités de haut niveau sur les technologies de l'avenir .



Formation

Niveau Bac +2, Génie électronique



Compétences



Câblage

Maintenance

Expérience en bricolage

Service sur site

Maintenance industrielle

Service de maintenance

Installation

Résolution des problèmes

Service à la clientèle

Compétences en diagnostic et réparation

Mise en œuvre de projets

Réalisation de cartes électroniques

Réparation de cartes électroniques

Conception de cartes électroniques

Composants électroniques

Langues

Français

Anglais



Distinctions

Médaille grand OR du travail

Janvier 2021

grande médaille dor : 40 ans de services

médaille dor : 35 ans de services

médaille de vermeil : 30 ans de services

médaille dargent : 20 ans de services