Charradi HAYTHEM

Je suis Haythem, graphiste / motion designer / vidéaste et je propose mes compétences au service des entreprises et des particuliers.

Nous réalisons pour vous l'ensemble de vos communications graphiques,web et projets d'impressions , Des Video motion design 2D , des films d'entreprise, des interview.

Propositions variées, originales,travail à distance ou sur rendez-vous.



Pour tous vos besoins pour la Conception : Logo, Flyer, Brochure, Dépliant,Catalogue, Affiche, Plaquette, Carte de visite, papier en tête, Badge,Banderole, Couverture CD, Livre, Autocollant, marque page,Annonce Presse (insertion), Etiquette Produit, Sac, ... / réalisation des vidéos Motion design ou bien des films d'entreprise , tournage d'un clip videos à prix très raisonnable .



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe premier

Maxon Cinema 4D

Adobe Illustrator

Adobe After Effect

Photographie