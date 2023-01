Chavance VIOLAINE (CHAVANCE)

Financier de formation et praticien Comptable - Contrôleur de Gestion d'abord ensuite financier responsable des ventes dans le secteur minier,



Je possède une connaissance plus ou moins large e une expérience avérée dans la gestion financière et spécialement dans le secteur minier.



Enseignant - chercheur et Formateur consultant également,

j'enseigne les cours:



- Comptabilité Générale

- Documents Comptables et Commerciaux

- Gestion Budgétaire à court terme



Logisticien et douanier de formation avec une expérience pratique aux imports exports de quelques mois à l'agence en Douane.