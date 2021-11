Chawki BENZEHRA

Après un cursus universitaire dans la traduction et l'ingénierie linguistique puis dans l'édition et la traduction littéraire, je travaille actuellement comme traducteur et ingénieur localisation indépendant.



Mes expériences professionnelles dans les services linguistiques d'un éditeur de logiciels et d'un géant agroalimentaire, puis dans des agences de traduction comme chef de projet traduction et ingénieur localisation, m'ont permis d'avoir une vue d'ensemble du marché de la traduction/localisation et de cerner les besoins des clients notamment en termes d'automatisation.



• Compétences techniques en traduction/localisation



--​> Spécialiste en outils de TAO et de localisation de logiciels (SDL Studio, MemoQ, Passolo, Across, Sisulizer, Multilizer, DéjaVu, Wordfast, CafeTran, Swordfish, OmegaT, etc.)

--​> Spécialiste en TMS (Transifex, Crowdin, Memsource, Phraseapp, TPBox, Plunet, XTM, etc.)

--​> Maîtrise et Connaissance de plusieurs logiciels de PAO et CAO (InDesign, Illustrator, CorelDRAW, Publisher, Framemaker, Autocad, QuarkXPress, etc.)



• Compétences en gestion de projets



--​> Vérification et résolution de problèmes

--​> Retour sur investissement (ROI)

--​> Choix des outils, procédures et méthodes de production

--​> Estimation du temps pour élaborer des devis

--​> Développement et optimisation des procédés

--​> Coordination et suivi des travaux

--​> Mise en place et réalisation de tests (testing)



Mes compétences :

CSS

OCR

Wordpress

Sous-titrage

SDL Passolo

HTML

Trados Studio

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Traduction littéraire

Adobe Photoshop

Traduction technique

Relecture / corrections

Mise en page

Gestion de projet