Chayma AJINA

Auditeur junior à Grant Thornthon, et titulaire d'un master professionnel en comptabilité, contrôle de gestion et systèmes dinformation avec mention très bien et comme étant major de promotion, je suis à lécoute de nouvelles opportunités demploi.

Je suis disponible par mail à l'adresse suivante : Ajina.chayma@gmail.com



Mes compétences :

Audit Financier

Contrôle de gestion

Consolidation

Comptabilité



SAP

Divalto



Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word



Microsoft Access

Microsoft SQL Server



Adobe Illustrator

Adobe Photoshop