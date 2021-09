Chaymaa BLIDI

Jeune diplômé de l’école d’architecture d’intérieur ESAI, de Rabat-Maroc.



Riche de plusieurs expériences durant mon cursus scolaire en agence et en école, je cherche aujourd’hui à mettre à disposition mes compétences au sein d’une agence d’architecture ou d’architecture d’intérieure en vue de compléter ma formation actuel en poursuivant une formation professionnelle durant l’année en cours.



Esprit imaginative, créative, à l’écoute et sachant travailler en équipe.



Je nourris mon inspiration par la consultation des blogs et livre d’architecture et d’architecture d’intérieur, des magazines, découvrir les tendances actuelles, cela me permet de partager cette dernière au-delà de la profession.









Titulaire d’un Permis B depuis 3ans.



Mes compétences :

Magazines

Blogging

Dessin

AutoCAD

Créativité

Adobe Photoshop

Architecture

Décoration

Adobe InDesign

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Photographie

Design