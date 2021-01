Cheickne SISSAKO

Titulaire d'un Master 2 en contrôle de gestion et audit organisationnel, je cherche une mission qui me permettra de mettre à profit mes compétences en analyse financière, en pilotage de performance et en technique comptable.



Jai à mon actif une expérience diversifiée, au sein de structures publiques et privées et ce parcours ma permis de mettre en œuvre mes connaissances comptables et financières mais également mon sens de lorganisation et mes qualités dadaptation. Je sais mobiliser mes compétences informatiques (RecherchV, TCD) pour la réalisation danalyses chiffrées, précises et rigoureuses.



Rigoureux et autonome, je sais être force de proposition pour anticiper les améliorations possibles. Mes qualités relationnelles et mon esprit de synthèse me permettent détablir un dialogue fructueux et efficace avec lensemble des parties prenantes.