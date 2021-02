Cheikh Elhadramy CHEIKH YOUBA (TEYARETT-NOUAKCHOTT)

FORMATIONS ET DIPLOMES________________________________________________________

2009-2010 Nouveaux Bac De Sciences D au lycée de teyarett

2010-2011 Diplôme Bac A au lycée dArabe Nouakchott

2011-2013 Deg Deuxièmes année en droit au université de Nouakchott

2012 Diplôme en informatique bureautique au lazou informatique

2012-2013 Formation sur sage sari / commercial /comptabilité au ELVOUTOUH SARL

2014 Diplôme année de langue English au Ibn Yacine Univercity

EXPERIENCES PROFESSIONNELLE____________________________________

Technicien de service au Mauristores technologies, 2014

Résolue les plaintes et les préoccupations des clients avec de solides compétences

verbales et de négociation.

Maintain de sang-froid et de patience face aux situation difficiles des clients

Recherche de problèmes sur divers systèmes informatiques et bases de donnes pour

résoudre les plaines et réponde aux demandes de renseignement.

Faire preuve de courtoisie et de solides compétences relationnelles avec toutes les

interactions avec les clients.

Techno commercial au Mauristores technologies PANASONIC MAURITANIE

Responsable de (vente / stockes/caissier / gestionnaire) Mauristores

Communication service clients / documentations/ gestion de linventaire et

reports/capacités de résolution des problèmes

Compétences __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Outil Informatique

- WORD, EXCEL, POWER POINT

- Internet

Moyen Bon Maîtrise

Moyen Bon Maîtrise

Langues Lire Ecrire Parler Ecouter

Français

Anglais

Arabe Langue maternelle

Autres

Centres dintérêt Lecture,, Sports, Voyage,