Chek-Ali MOHAMED

Bonjour, et bienvenue sur mon profil Viadeo.



Je suis actuellement un étudiant en deuxième année de BTS Services Informatiques aux Organisations option Réseau à Rennes. Passionné par l'informatique, j'ai décidé d'en faire mon secteur de métier.

Après l'obtention d'un Baccalauréat professionnel SEN en région parisienne (La Garenne-Colombes) j'ai décidé de poursuivre mes études en province, à Rennes.

Très motivé et ambitieux, j'envisage d'effectuer un Bachelor Sécurité Informatique à Rennes. Je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation en alternance pour la rentrée 2018 pour une durée de 12 mois.



J'ai une bonne expérience professionnelle non négligeable grâce à l’ensemble des stages en entreprise effectué au cours de mes précédentes formations en comptabilisant 33 semaines au total dans différents milieux ou j'ai pu acquérir diverses compétences.



J’espère que vous avez passé un agréable moment sur mon profil Viadeo. Je reste joignable pour tout renseignement complémentaire. À bientôt ;-)



Mes compétences :

HTML5

Linux

Microsoft Windows

Cablage

Chargé de clientèle

Maintenance informatique