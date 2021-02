Cherif ALIDRA

Mes compétences :



- Droit immobilier

- Droit des affaires

- Gestion de patrimoine



Autres compétences :



- Droit des étrangers

- Aide à la création d'entreprise



Expérience Professionnelle :



- Gérant majoritaire SARL

Nom de lentreprise : Indépendant

Dates demploi : janv. 2014 déc. 2018

Durée demploi : 5 ans

Lieu : Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France



- Consultant en immobilier, crédit et assurance

Nom de lentreprise : Indépendant

Dates demploi : mars 2012 juin 2016

Durée demploi : 4 ans 4 mois

Lieu : Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France



- Conseiller en gestion de patrimoine

Nom de lentreprise : Indépendant

Dates demploi : mars 2007 juil. 2010

Durée demploi : 3 ans 5 mois

Lieu : Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France



- Commercial

Nom de lentreprise : Indépendant

Dates demploi : janv. 2006 déc. 2006

Durée demploi : 12 mois

Lieu : Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France



- Etudiant salarié

Nom de lentreprise : Différentes entreprises, CDD

Dates demploi : janv. 1990 déc. 2005

Durée demploi : 16 ans

Lieu : Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Différents postes parallèlement à mes études universitaires.



- Employé de banque

Nom de lentreprise : Banque Crédit Populaire d'Algérie, CDI

Dates demploi : avr. 1986 août 1990

Durée demploi : 4 ans 5 mois

Lieu : Algérie



Formation



- Groupe Omnium Finance

Domaine détudes : Conseiller en gestion de patrimoine

Années de fréquentation ou date prévue dobtention du diplôme : 2007 2010

Nombreuses formations en présentiel et en e-learning



- CCI de Grenoble

Domaine détudes : Création d'entreprise

Années de fréquentation ou date prévue dobtention du diplôme : 2005 2005

Stage intensif de 10 jours.



- Institut de la Construction et de l'Habitat (ICH), CNAM

Nom du diplôme : Master 1 (M1)

Domaine détudes : Expertise en estimation immobilière

Années de fréquentation ou date prévue dobtention du diplôme : 2001 2005





- Université Grenoble Alpes

Nom du diplôme : Master 2 (M2)

Domaine détudes : Droit des affaires et de l'entreprise

Années de fréquentation ou date prévue dobtention du diplôme : 2003 2004



- Université Grenoble Alpes

Nom du diplôme : Capacité en droit (CAPD)

Domaine détudes : Droit

Années de fréquentation ou date prévue dobtention du diplôme : 1992 1993



Expériences de bénévolat



- Association AMAL

Juriste généraliste

Nom de lentreprise : Association AMAL

Dates du bénévolat : 2006 2008

Durée du bénévolat : 2 ans



- Association 60 000 Rebonds

Entrepreneur en rebond (EER)

Nom de lentreprise : Association 60 000 Rebonds

Dates du bénévolat : mars 2020 Aujourdhui

Durée du bénévolat : 1 an

Travail sur le réseau, exploration d'opportunités et de formations.



Langues



- Anglais : Notions élémentaires



- Arabe : Bilingue ou langue natale



- Français : Bilingue ou langue natale



Microsoft Excel : Bon niveau



Microsoft Word : Bon niveau