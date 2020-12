Cherif CHAIBEDDRA

Je suis opérateur consoliste,Technicien precommissioning / commissioning & start up

Spécialité chimie,raffinerie,chaufferie,incinération d’ordure ménagère avec plus de 15 ans d'expériences et une petite expérience dans le traitement de fumée pour les usines d'incinération d'ordure ménagère,

j'ai travaillé pour de grand groupe comme Adisseo, Totalfinaelf,Rhodia,Bluestarsilicone et de plus j'ai travaillé pour plusieurs prestataires de service comme Ipec assistance, Cv associés,Spie oil &gas services,in'geurop ,domea en tant que technicien commissionning / start up



Mes compétences :

conducteur d'installations sur SNCC

technicien en traitement de fumée

opérateur chaufferie

Technicien commissionning start up

opérateur extérieur en raffinerie