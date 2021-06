Chérif OUABDESSELAM

Après un long effort, j'ai réussi à développer un nouveau système de gros œuvre éco-constructif à base de béton mousse, un matériau innovant capable de réduire de plus de 50% Les consommations d'énergie dans les bâtiments éco-énergétiques à murs d'habillage à multi-étages et à structures portantes n'excédant pas 2 étages. En outre, j'ai élaboré des études d'ingénierie d'usines de fabrication de blocs de béton mousse de tailles diverses. Voir mon site web www.texoringenierie.com







Mes compétences :

Directeur de TEXOR Ingénierie

Expert en béton mousse certifié par la société de Recherche et Développement NEOPOR SYSTEM GmbH (Allemagne)

Ingénieur conseil des maîtres d'ouvrages