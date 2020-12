Chiheb DHAWADI

Je présente mon profil de technicien supérieur en mécanique suivie par :

- une expérience de 3 ans en roto-moulage plastique ( polyroto group tunisie )

- une expérience 3 ans en service après vente sanitaire ( Duravit ) et robinetterie (hansgrohe)

- un stage de perfection (TECE GmbH dusseldorf )



Mes compétences :

Expert au production roto-moulage

Responsable apres vente de robenetterie Hansgrohe

Responsable apres vente des produit sanitaire de D

Bonne manipulation de solideworks

Programamtion et conduction des centre d'usinage C

Manipulation des outils bureautique