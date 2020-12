Chikha HANENE (HANENE CHIKHA)

Technicienne biologiste chez laboratoire d'analyses médicales de secteur privé.

Dans ce Laboratoire les missions qu'on effectue sont :

- Accueille les patients , Fixation des rendez-vous des prélèvements à domicile et Renseignement des patient.

- la réalisation des prélèvements sanguins.

- la validation techno- analytique des résultats.

- Assurance de la maintenance des automates.

- Contrôles de qualité.

- Gestion des déchets et Biosécurité.

- Saisi des résultats et remplissages des assurances sociales et les bulletins de soins CNAM .