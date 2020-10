Chloé BARTHEL

Après 3 ans de formation et d'expérience en tant qu'ingénieure chimiste spécialisée en optimisation et fiabilité des matériaux de Centrale Lille Institut- ENSCL (École Nationale Supérieure de Lille), je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans la R&D des matériaux. J'ai participé au développement de matériaux ainsi qu'à la mise au point d'une machine effectuant le screening entre différentes huiles au sein de centres de recherche et de laboratoires universitaires.