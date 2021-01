*Gestion de projets, conseil en communication institutionnelle.

*Organisation et suivi de production (gestion d'équipes, planning, tournages et post-production)

*Rédaction (articles, enquêtes, reportages, portraits, interviews dossiers et communiqués de presse, newsletters).

*Présentation JT, émissions, chroniques, newsletters vidéos, interviews (direct ou différé).



Mes compétences :

