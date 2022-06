Chloé COLLIN DELAVAUD

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

*Analyse du Brief Marketing:

Établir le besoin client, prévision des besoins matières, évaluation des délais de prototypage, Analyser la création de valeur pour le client.

*Analyse du Dessin:

Collaboration avec le Designer, Interprétation technique des dessins, Insertion des contraintes morphologiques, Etre une force dapport et de proposition auprès du designer.

*Travail en Equipe Projet:

Mise au point des plans techniques avec le concepteur, lancement de chemins industriels prévisionnels viable esthétiquement et financièrement, acteur Brainstorming ( Suggestions, recherches et élaboration de constructions avec une équipe technique choisie ).

*Fabrication du prototype:

Réalisation en atelier du prototype, réalisation des 3D, plans et mise en place doutillage de prototypage, gestion du prototypage semi-industriel, connaissance du parc machines, des process production et techniques de sous-traitances.

*Développement Matières premières:

Consultations et entretiens, commandes déchantillons fournisseurs, lancement et suivi tests qualité, gestion bibliothèques matières, planning délais dapprovisionnement. *Innovation Essais et applications techniques sur nouveaux matériaux et concepts, réalisation de prototypes, acteur séminaires Innovation.



Mes compétences :

PAO : Illustrator /In Design

Bureautique : Microsoft Word/Excel/PowerPoint

Logistique : PLM

CAO : SolidWorks, Alias, Rhino

CFAO : Lona, Gravostyle