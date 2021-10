Chloé FALLU

Actuellement directrice de centre de profit dans le domaine de la restauration, à la tête d'une équipe de 70 collaborateurs.

Forte capacité à la prise de décision dans l'intérêt de l'entreprise et des clients.

Très grande compétitrice et dotée d'un grand sens du leadership, je suis à la recherche de nouveaux challenges.

Je suis fiable avec un esprit d'engagement orienté vers le résultat. Humaine avec le gout du terrain et le contact client, organisée et rigoureuse avec des normes de travail élevées.



COMPÉTENCES



- Pilotage des indicateurs commerciaux

- Gestion des entretiens annuels et professionnels

- Garant de la gestion administrative et financière

- Juridique et relations sociales

- Ressources Humaines (Planning, gestion des paies et des contrats)

- Recrutement / formation/ intégration / montée en competences et plans dactions

- Pilotage du compte d'exploitation - Accompagnement et animation des équipes au quotidien

- Garant d'une qualité de service optimale

- Gestion des stocks / Merchandising

- suivie des indicateurs sociaux ( absentéisme et turn over )

- gestion des publicités local et longue conservation .





PARCOURS PROFESSIONNEL



Directrice de centre de profit - Restauration, 08/2020 - Actuel QUICK FRANCE - Saint-Etienne (42) - CDI

Environ 3 Millions d'euros de chiffre d'affaires



Chef de département - Mode/Beauté, 07/2019 - 07/2020 MONOPRIX - Saint-Etienne (42) - CDI

Environ 8 Millions d'euros de chiffre d'affaires



Responsable de magasin - Textile, 07/2018 - 07/2019

GANT - Saint-Etienne (42) - CDI

Environ 500 000€ de chiffre d'affaires



Responsable adjointe de magasin - Bijouterie, 02/2016 - 07/2018 CLEOR - Chalon-sur-Saône (71) - CDI

Environ 2 Millions d'euros de chiffre d'affaires



Responsable adjointe de magasin - Textile, 04/2015 - 02/2016 BRICE - Dijon (21) - CDI

Environ 1,5 Millions de chiffre d'affaires



Responsable de magasin affilié - Textile, 03/2013 - 04/2015 LACOSTE - Saint-Etienne (42) - CDI

Environ 850 000€ de chiffre daffaire