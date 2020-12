Bonjour,



Je m'appelle Chloé Fuentes, j'ai 22 ans et je suis actuellement en formation de marketing digital en alternance. Je recherche donc une alternance dans ce domaine. C'est après avoir passé une année en auto-entreprise de nettoyage que j'ai décidé de me lancer dans le marketing digital.



Je suis passionnée d'apprentissage, j'aime découvrir et enrichir mon expérience professionnelle. C'est pourquoi j'apprends également en autodidacte des langues tels que le japonais et le coréen en plus de ma connaissance de l'anglais car c'est, selon moi, un atout qui me sera utile dans mon parcours professionnel et pour un contentement significatif au niveau personnel.



J'espère et j'ai hâte de découvrir les ficelles de ce métier et d'en maitriser chaque aspects, qui sont, sans cesses innovants.