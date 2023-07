Chloé HATTABE

Epicurienne dans l’âme, je suis passionnée par les créations de l’homme, en particulier lorsqu’elles ont pour objectif de sublimer un produit et son terroir pour le transformer en un objet, une boisson ou un met destiné au plaisir de l’homme.

Véritable nomade, j'ai vécu dans différents pays (principalement anglophones), avant de revenir en France avec la ferme volonté de continuer à voyager pour véhiculer notre savoir-faire au-delà des frontières. C'est dans l'export de vin que je me suis révélée. Je suis aujourd'hui spécialiste des marchés Nord-Américains et mes responsabilités se sont récemment étendues au reste du monde.



Mes compétences :

Community management

Marketing

Communication

Relations Presse

Evénementiel

Communication Digitale

Luxe

Vin

Export

Management