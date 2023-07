Chloé JEANPIERRE

Etudiante en communication, j'ai eu l'opportunité d'effectuer deux stages passionnants dans le domaine du media planning et de la communication interne. Je suis maintenant à la recherche d'un stage en agence de communication afin de compléter ma formation sur des projets dans le domaine du digital.



De nature curieuse, j'aime découvrir et apprendre, c'est une des raisons qui me pousse a voyager et c'est ce qui m'aide à développer rapidement de nouvelles compétences.



Vous pouvez retrouver plus d'informations iciArray



Mes compétences :

Evénementiel

Relations Presse

Relations Publiques

Plan media

Publicité

Communication

Pack Office

Adobe Creative Suite