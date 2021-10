Chloé JOHO

Oser et innover sont pour moi la clé de la réussite. Pleinement épanouie et de plus en plus aguerrie, la communication presse et digitale et le marketing stratégique rythment mon quotidien. Persévérante et créative, jaime relever des challenges.



#DIGITALNOW

Curieuse dappréhender limpact du marketing dans ce contexte de transformation digitale et sur le comportement du consommateur, jai souhaité comprendre comment utiliser les nouvelles technologies et les outils webmarketing à bon escient. Ce secteur, en constante évolution, demande de rester à laffût de linnovation et de faire des veilles quotidiennes sur le marketing digital, SEO, SEA, SMO.



#INTERNATIONAL

Jai dabord passé quelques années dans les pays voisins, en Suisse et en Allemagne à mimprégner des différences culturelles dans les entreprises. Cela a été le point de départ dune soif de découvertes: Europe, Etats-Unis, Asie. Chaque voyage me permet de découvrir d'autres visions du monde et m'apporte un enrichissement personnel.



#COMMUNICATION

Mon quotidien ? Élaborer une stratégie de communication avec pour principaux objectifs de transmettre les valeurs de l'entreprise, ses produits et gagner en visibilité sur le web. Entreprise B2B avec une forte culture d'entreprise on pourrait la qualifier de P2P People to People. Je m'épanouis au sein d'une équipe marketing soudée où les maîtres-mots sont communication, collaboration et pensée critique.



#OBJECTIF

Imaginer et piloter de nouveaux projets en communication digitale, jongler entre l'allemand et l'anglais, sont autant dactivités que je souhaite exercer au quotidien dans ma vie professionnelle et personnelle.



Je serais ravie d'échanger sur le digital avec vous.



Termes clés : Marketing digital, optimisation des médias sociaux (SMO), calendrier rédactionnel, newsletter, outils daide à la vente, sytème de gestion de contenu (CMS), référencement naturel (SEO), analyse d'audience (Google Analytics)