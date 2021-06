Chloé MORAT

Styliste et modéliste de formation, je travaille en freelance depuis deux ans.

De nature dynamique et curieuse, j’aime me lancer dans de nouveaux projets, ce qui m’amène à travailler sur des sujets assez variés.

Mes missions en tant que styliste/modéliste sont:



- recherches iconographiques (thèmes, ambiances, gammes de couleurs, détails et finitions)

- analyse de tendance

- recherches de volumes

- graphisme

- propositions de silhouettes

- fiches techniques



Je maîtrise également les logiciels de création illustrator, in design et photoshop.



N’hésitez pas à me contacter pour discuter ensemble de vos besoins



Mes compétences :

Stylisme

Modélisme

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop