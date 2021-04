Chloé NOEL (CHLOÉ NOEL)

Après un bachelor en design graphique et communication digitale, spécialisation business et stratégie digitale, je poursuis mes études en mastère de direction artistique digitale au sein du campus Ynov Bordeaux à partir d'octobre.



Curieuse et ouverte d'esprit, je souhaite travailler comme designer graphique ou encore webdesigner tout en restant ouverte à d'autres possibilités. Je cherche un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation alternant 2 jours/3 jours en entreprise puis à l'école.