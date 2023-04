Je suis à la recherche d'un poste de secrétaire médicale en milieu hospitalier ou cabinet médical.



J'ai une expérience dans ce milieu de 16 semaines en chirurgie vasculaire de stage et un contrat de 2 mois et demi en réanimation/surveillance continue.



Je suis sérieuse et volontaire, ponctuelle et rigoureuse dans mon travail.