Chloe ROBLES

Traductrice de formation (Master en Traduction Institutionnelle), j'ai eu la chance d'avoir un parcours international.

De l'Angleterre avec une expérience à Tripadvisor ou ASOS.Com (Editrice de contenus pour le marché français), je suis également passé par le Luxembourg (Assistante administrative) et finalement par Paris (Administration des Ventes).



Je suis aujourd'hui à la recherche d'une opportunité dans une entreprise internationale où je puisse développer mes capacités linguistiques et professionnelles.

Très à l'écoute, je me définis comme une people person, je suis une personne organisée qui sait définir et gérer les différentes priorités.

Je sais travailler de façon autonome et n'ai pas peur de poser des questions lorsque cela est nécessaire.