Chloe ROUSSEAU

J'ai 39 ans, je suis psychologue et coach certifiée. j'ai également exercée en tant que manager opérationnelle dans une entreprise en prévention des risques psychosociaux.

J'aime travailler auprès des familles et de la jeunesse ainsi qu'auprès des salariés et de leur contexte professionnel et organisationnel.

Accompagner chacun dans son processus de changement, manager des talents et piloter des projets, assurer des sessions de coaching individuel et en entreprise et des actions de prévention (jeunesse et risques psychosociaux), sont autant de missions qui me passionnent.

Actuellement je recherche un poste sur la Métropole bordelaise, dans le domaine de la psychologie ou du coaching professionnel.

Formée à la thérapie EMDR à l'institut EMDR France, je viens d'obtenir la certification pour le métier de Coach à l'institut de Coaching international de Genève