Chokri DRIDI

OBJET : PRÉSENTATION DE NOTRE ENTREPRISE



Monsieur et Madame,



Nous vous permettons de vous contacter pour vous présenter notre Entreprise.



L’entreprise DRIDI SERVICES vous propose :

• Installation rapide et efficace « A PRIX RAISONNABLE » sur simple demande par appel téléphonique au GSM 98 325-570 / 23410205 ou par fax : 71 938907

• Intervention coup à coup.

• Selon un contrat de maintenance.



NOS ACTIVITÉS

Installation Entretien et Réparation : chauffage central, froid et climatisation, plomberie sanitaire, électricité bâtiment, machine à laver, machine à vaisselle, cuisinière, étanchéité.



NOS OBJECTIFS

• Satisfaire tous vos besoins de réparation.

• Prendre en charge toutes les pannes.

• Proposer de réaliser des solutions simples, faciles et efficaces pour la résolution des problèmes techniques.

• Etre toujours à vos côtés pour mieux vous conseiller et vous aider.



Dans l’attente d’une collaboration à laquelle nous apporterons toute la diligence et la célérité nécessaires, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.



Nous vous prions d’agréer, Monsieur et Madame, l’expression de nos meilleures salutations.





Mes compétences :

Électromécanique

Climatisation

Chauffage