Chokri MEJRI

Je me présente MEJRI CHOKRI , 40 ans,

** diplômé et titulaire dune maîtrise en sciences comptables à LISCAE Manouba,



** Cadre Comptable, Auditeur chez un cabinet d'expertise comptable IAC (MAI2010- Juillet 2012)

** Chef comptable au groupe Talbi (Aout 2013-Juillet 2017).

**Comptable agrès inscrit à LCCT depuis Janvier 2015

**Chef comptable au société Sotuver (Janvier 2018-Decembre 2020).

**Commissaire aux comptes Stagiaire inscrit à CCT depuis Janvier 2022

** Directeur Comptable au Clinique Ophtalmo du Lac C.M.A depuis Janvier 2021



Je suis à la recherche d'un emploi stable au sein dune société où je pourrai mettre en pratique ce que j'ai appris durant ces sept années de formation universitaire. En plus de mon cursus en audit et gestion, j'ai eu plusieurs expériences de stages dans la communication, l'organisation comptable et financière des entreprises celles-ci mont apporté de solides compétences professionnelles et diverses capacités que je souhaiterais mettre à profit dans votre société.; ci-joint dans mon CV.

Je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.