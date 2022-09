Chokri MZOUGHI

Plus que 20 ans dexpérience dans des postes stratégiques et opérationnels chez HENKEL, EPIDOR , PEAUDOUCE et Groupe JUDY dont 06 ans dexpatriation avec Henkel dans un poste régional pays MENA « Hub Sales Strategy Unit » au Caire / Egypte , mont permis dacquérir une expérience sur les marchés des pays MENA tels que La Tunisie, LAlgérie, Egypte, KSA, Jordanie, Syrie, Liban, (Iran :1 ans sur un projet « route to market »)

Possède un niveau de leadership prouvé par la capacité de pilotage et le développement du business et de faire monter les compétences de léquipe plus une expertise danalyser et de mettre en place un modèle de distribution efficace

Spécialités

Stratégie de distribution, Exécution du plan marketing, gestion déquipe, Budgétisation, automatisation des ventes combinée à une attention constante aux détails opérationnels,

Laccent mis sur lanalyse des figures et des données afin daméliorer les résultats et la profitabilité avec le pilotage des indicateurs de performance

Un degré élevé dadaptabilité et de réactivité.