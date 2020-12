La société " Sénégalaise de Commerce et de Construction " en abrégé " S2C SENEGAL SARL" est une société de droit sénégalais, fondé par Monsieur Chouhaibou MBACKE, jeune entreprenant expérimenté dans le domaine du management de manière générale.



Passionné de dialogue et de voyages, M. Mbacké a rencontré, au Sénégal comme à létranger, des personnalités politiques, administratives, et des hommes daffaires de renommé afin de renouer des partenariats lucratifs dans le but de servir lhumanité.



Nos domaines de compétences :

BTP & Construction

Commerce Général Export, Import

Agriculture & Élevage

Prestations de services

Transit &Transport