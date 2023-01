Choukri BENKHERRAF

Je suis un ingénieur dynamique et ambitieuse par 05 ans d'expérience dans divers projets et des unités de constructions domicile, les bâtiments industriels et commerciaux, en milieu urbain, la station de traitement d'eau potable, des ponts. Atelier de maintenance .ouvrage mixte "béton-charpente" .même les ouvrage en charpente métallique. Diplômé obtenue de l'Université d'Alger «ingénieur en génie civil" option "structure", j'ai travaillé dans plusieurs postes comme ingénieur en génie civil bien connu et ingénieur superviseur représente le maitre d'ouvrage j'ai réussi à gouverné et géré plus de 400 bonhomme travaillé avec des sociétés international connue "VATECH-WABAG" COSIDER . SONATRACH-AGIP.

J'ai aussi occupé plusieurs poste comme "correspondant qualité " est chargé de mettre en œuvre le processus du système de management de la qualité définie pour chaque structure et j'ai assume plusieurs missions

 Veiller à la mise à jour des TABLEAU DE BORD QUALITÉ STRUCTURE/ PROCESSUS

Sans oublier mon expérience dans le Domain de l'étude notamment les ponts et les ouvrage d'arts, Bâtiments ….. Et chargé de la conception des ouvrages dans le respect des normes techniques et économiques .

Je possède impeccable compétences techniques et informatiques avec des connaissances avancées d'Auto CAD, STAD II. SAP 2000, Windows Vista, Microsoft Office, Excel, Adobe et d'autres programmes graphiques de communication. Une excellente connaissance de l'administration des contrats est également un de mes points forts.

Mon attention au détail et d'excellentes aptitudes à résoudre les problèmes en sorte que chaque projet, je travaille sur se fait avec précision et de la plus haute qualité possible. Je suis aise de travailler dans le cadre d'une équipe, mais aussi avoir la capacité de jouer un rôle d'autorité lorsque la situation se présente. Mes compétences en communication verbale et l'attitude positive de me faire un communicateur efficace avec tous les clients avec qui je travaille.

Je me réjouis à l'occasion de discuter de ma demande avec vous plus loin et comment je peux contribuer de manière significative au succès continu de votre entreprise.

Cordialement



Mes compétences :

Construction

Génie civil

Gros oeuvre

Supervision